25 000 Fans feiern Mountainbiken

Damit geht auch das siebte Crankworx Innsbruck Festival erfolgreich zu Ende. Fünf prall gefüllte Eventtage bei bestem Wetter und Rekord-Besucherzahlen beim Whip-Off und Super Saturday lockten Gäste aus der ganzen Welt. Die Bikefans feierten in ausgelassener Stimmung im Bikepark Innsbruck und dem City Hub bei den sieben Pro Events, über 45 Side-Events, woom Kidsworx presented by Tiroler Tageszeitung, Köstlichkeiten von Foodtrucks und die heißen Partynächte in der Stadt.