Quali gemeistert: Novak steht im Hautpbewerb von Wimbledon

Der Neustädter Dennis Novak hat sich durch die Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gekämpft. Damit wird am großen Tag ein männliches Trio aus Österreich im Hauptfeld vertreten sein.

London –Dennis Novak hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass ein österreichisches Trio beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Männer-Hauptbewerb dabei sein wird. Der 29-Jährige setzte sich in der 3. Qualifikationsrunde in Roehampton gegen den Japaner Yosuke Watanuki mit 6:7(7),6:3,6:3,6:4 durch. Mit wem es der Weltranglisten-159. in der Auftaktrunde zu tun bekommt, entscheidet sich am Freitag bei der Auslosung. Dominic Thiem und Sebastian Ofner mussten sich nicht qualifizieren.