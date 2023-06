Junge Freiwillige berichteten am Re.Connecting-Day vom Engagement im EU-Ausland

Innsbruck – Neues ausprobieren und Europa auf eine besondere Art erleben: Der Innsbrucker Verein CUBIC und die AK-Tirol ermöglichen jungen TirolerInnen im Alter von 18 bis 30 Jahren als europäische Freiwillige in gemeinnützigen, nachhaltigen und solidarischen Projekten mitzuwirken. Die Projekte werden im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps von der EU gefördert und sind für die TeilnehmerInnen kostenfrei zugänglich.

Am vergangenen Samstag trafen sich Teilnehmer zum Re.Connecting-Day im Veranstaltungszentrum BaLe in Innsbruck. Dort ließen sie ihre Erfahrungen bei den sogenannten „Rückenwind-Projekten“ noch einmal Revue passieren.

Das Format „Rückenwind“ geht auf den heuer allzu früh verstorbenen Sozialarbeiter, Visionär und CUBIC-Mitbegründer Leo Kaserer-Ligges zurück. Am Re.Connecting-Day wurde auch an ihn erinnert.

Der Verein und die Teilnehmer warfen auch einen Blick in die Zukunft, so warten im Sommer und Herbst neben lokalen künstlerisch-kreativen Workshops („FutureLabs“) weitere EU-Projekte auf interessierte Freiwillige in zahlreichen europäischen Ländern. Auch die sogenannten Team-Volunteerings bieten interessante Optionen für europäisches Engagement. (TT.com/mosc)