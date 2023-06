Delka und Salamander sperren zu: 300 Mitarbeiter und 40 Filialen in Österreich betroffen

Der deutsche Schuhhändler Ara hat sich von Salamander und Delka in Österreich getrennt. 300 Beschäftigte sind beim AMS zur Kündigung angemeldet.

Wien – 40 Standorte mit 300 Mitarbeitern werden bis Ende September geschlossen. Delka und Salamander haben hauptsächlich Filialen im Großraum Wien und in den Landeshauptstädten. Medienberichten zufolge soll die Ursache dafür die Probleme bei der deutschen Ara-Group sein, die bis vor Kurzen als Eigentümer agierte.

Bereits im Vorjahr wurde ein Sanierungskurs eingeschlagen, das Geschäft bereits reduziert. Für Deutschland (das betrifft die Marken Salamander und Loyd) werden investoren gesucht, das Geschäft zur Abwicklung in Österreich hat der Sanierungsexperte Rainer Schrems übernommen. Man wolle das „ohne Insolvenz schaffen", heißt es in einem Bericht der Kronen Zeitung.

Am 10 Juli soll der große Abverkauf beginnen, MitarbeiterInnen wurden bereits beim AMS zur Kündigung angemeldet. Es werde versucht, möglichst viele MitarbeiterInnen an die Konkurrenz im Einzelhandel zu vermitteln. Gegenüber der Tageszeitung Standard bestätigte Salamander-Chef Jens Peter Klatt, dass beide Vertriebslinien an eine Privatperson rund um den erwähnten Sanierer Rainer Schrems verkauft wurden.