Delka und Salamander sperren zu: 300 Mitarbeiter und 40 Filialen in Österreich betroffen

Er strebe eine Schließung ohne Insolvenz an, allerdings seien die bestehenden Mietverträge „sehr problematisch", so Schrems am Donnerstagabend zur APA. Betroffen sind 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch bereits zur Kündigung beim AMS angemeldet worden seien, heißt es in den beiden Zeitungen. Man werde aber versuchen, möglichst viele bei Konkurrenten, die Personal suchen, unterzubringen. Per 10. Juli solle ein Abverkauf starten.