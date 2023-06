Auffahrunfall bei Buch auf der A12: Autofahrer krachte gegen Lkw-Anhänger

Buch – Am Donnerstagfrüh kam es auf der Höhe von Buch auf der Inntalautbahn A12 zu einem Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Kroate war mit seinem Lkw samt Anhänger in Richtung Kufstein unterwegs, als er gegen 06.25 Uhr verkehrsbedingt anhalten musste. Ein hinter ihm fahrender 28-jähriger Österreicher prallte daraufhin mit seinem Auto in das Heck des Anhängers.