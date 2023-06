Kuhattacke in Galtür: Deutsche Urlauberin (47) von Kuh umgestoßen und verletzt

Galtür – Eine 47-jährige Wanderin aus Deutschland wurde am Donnerstagvormittag in Galtür von einer Kuh attackiert. Die Frau ging gemeinsam mit einer 77-Jährigen und einem 83-Jährigen auf einem Wanderweg in Richtung Jamtal, als sie an einer Kuhherde vorbeigingen. Nachdem die drei deutschen Urlauber die Kühe bereits passiert hatten, bemerkte die 47-Jährige, dass eine der Kühe ihnen folgte und immer schneller wurde.