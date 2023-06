Unfall in Nesselwängle: Kletterer einer Dreier-Seilschaft stürzte mehrere Meter ab

Drei Kletterer stiegen am Donnerstag Vormittag in eine Mehrseilroute in Nesselwängle ein, als der Kletterer im Vorstieg plötzlich mehrere Meter abstürzte. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht.

Nesselwängle – Am Donnerstag stieg eine Dreierseilschaft in die Kletterroute „Till Ann" im fünften Schwierigkeitsgrad in der Zwerchenwand in Nesslwängle ein. In der zweiten Seillänge, gegen kurz vor 10 Uhr, übernahm ein 73-jähriger Deutscher den Vorstieg, gesichert wurde er von seinem 64-jährigen deutschen Kletterpartner vom ersten Standplatz aus.