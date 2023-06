Schlagerbooom, Innsbruckathlon, Gipsy Kings: Das ist am Wochenende los in Tirol

Eine bunte Vielfalt an Veranstaltungen steht in Tirol wieder bevor – von den legendären Gipsy Kings in Imst über Sportevents, bis hin zu großen Volksfesten und einer Mega-Schlagershow in Kitzbühel. Damit ihr den Überblick behält, findet ihr hier unsere Freizeit- und Ausgehtipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (30. Juni)

🪕➤ Gipsy Kings in Imst: In den 80ern stürmte die achtköpfige Band mit ihren Sommerhits „Djobi, djoba" und „Bamboleo" zunächst die Bars rund ums Mittelmeer und dann die europäischen Charts. Darauf folgten vier Jahrzehnte, in denen die Gipsy Kings mehrere Hits landeten, die inzwischen zu echten Klassikern zählen. Gründungsmitglied Diego Baliardo ist immer noch das Markenzeichen der Gitarrenlegenden – auf der der aktuellen Greatest-Hits-Tour sind sowohl alte als auch neue Bandmitglieder dabei. Eine große Fiesta am Imster Glenthof ist für Freitag jedenfalls garantiert. Einlass ist 18.30 Uhr, mehr Infos und Tickets HIER.

📽️ Video | Gipsy Kings: Live at The Royal Albert Hall in London

🎉➤ Banklfest in Zirl: Ab 19 Uhr gibt es am Schlossbachufer in Zirl die volle Ladung Live-Musik. Mit den Rappern Von Seiten der Gemeinde, dem Duo Breito und Fred sowie Mairas Welt, Atomic Breath und Red Hot And Roll treten gleich fünf lokale Bands auf. Zudem versprechen die Veranstalter einen Überraschungsauftritt. Bereits ab 16 Uhr wird es ein buntes Kinderprogramm u.a. mit Flying Fox und Schminkstation geben. Für Speis und Trank ist gesorgt.

🎤➤ Poetry Slam in der Bäckerei Innsbruck: Ein Wettdichten um die Gunst des Publikums: Beim Poetry Slam in der Kulturbackstube dürfen alle mitmachen – vorausgesetzt, ihre Texte sind selbstgeschrieben und nicht länger als fünf Minuten. Das letzte Wort hat wie immer das Publikum. Die Anmeldung zum Slammen ist vor Ort bis 18.30 Uhr möglich, der Slam beginnt um 19 Uhr. Mehr Infos und Tickets HIER.

👄➤ Chorkonzert „Die Lippenbeweger" in Innsbruck: Der Rumer Chor feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Pius. Der 35-köpfige, aufgeweckte, kunterbunte gemischte Chor wartet mit einem anspruchsvollen und vielseitigen Programm auf – von aktueller Pop-Literatur und Musical- bzw. Filmmusik über traditionelle Volkslieder bis hin zu klassischen Stücken. Mehr Infos HIER.

© Die Lippenbeweger

🎸➤ U-Turn „Rock without Limits" im Komma Wörgl: Die Wörgler Rock-Cover-Band U-Turn präsentiert einen Mix aus Rock-Klassikern, Alternative- und Grungesongs. Die Palette reicht von den Foo Fighters über Gary Moore, Green Day, Muse, Faith No More, Billy Idol, Kings of Leon, Nirvana bis hin zu Van Halen u.v.m. Mit viel Liebe zum Detail versuchen die fünf Musiker bekannten – und auch weniger bekannten – Songs ein Stück eigene Seele einzuhauchen. Tickets und mehr Infos HIER.

🎶➤ Jamaram & Jahcoustix im Treibhaus Innsbruck: Jamaram, der seit Gründung um die Jahrtausendwende als unsinkbar geltende Reggae-Achter, mit tausenden Shows auf dem Tacho, ist noch lange nicht platt. Diesmal als Gast mit dabei: Langzeit-Homie und Reggae-Veteran Jahcoustix. Ihre Musik – zwischen Modern Roots, Dubvise, Afrobeat, HipHop und Urban Grooves – steht für Frieden, Weltoffenheit und Respekt. Das Konzert findet als Open-Air im Treibhausgarten statt. Tickets und mehr Infos HIER.

📽️ Video | Jamaram meets Jahcoustix – Run Run Run

🥃➤ „Sagen, die Gin ergeben" in Stanz: Im stimmungsvollen Barriquelager der Feindestillerie Kössler warten ab 19 Uhr auf der einen Seite spannungsvolle Sagengeschichten, auf der anderen hingegen geschmackvoller Gin-Genuss. Mehrere Autoren werden aus dem neuen Buch „Sagenhaftes Land­eck“ Geschichten rund um Stanz und die sagenumwobene Burg Schrofenstein zum Besten geben. Zudem werden die Lesungen musikalisch begleitet. Der Stargast des Abends wird der neue „Gin 1660“ sein, der erstmals präsentiert wird.

🥳➤ Anja Bavaria im Studio 4 in Wattens: „Boarischer Alkopop" nennt Anja Bavaria ihr Musikgenre. Ihr neuer Ballermann-Hit „I trink auf mi" stürmt aktuell Youtube- und Download-Charts. Am Freitagabend heizt die 29-Jährige im Studio 4 in Wattens ein, eine feuchtfröhliche Party ist garantiert. Mehr Infos HIER.

📅 FREITAG & SAMSTAG (30. Juni – 1. Juli)

🎶➤ Sunny Games Festival in Hall: Das Musikfestival punktet mit Stars der heimischen Szene wie Granada und Bibiza. Nach dem erfolgreichen Auftakt vom Vorjahr bringt das Open Air erneut Summer-Sound in die City: In Kooperation mit dem Haller Burgsommer verwandelt das Kulturlabor Stromboli den Hofratsgarten der Burg Hasegg zwei Tage lang in ein stimmungsvolles Konzert-Areal, wo es Granada spielt und zum Bibiza-Gate kommt. Support liefern Resi Reiner, Mim, busi, Eukalypto und luvponyo. Tickets und mehr Infos HIER.

🚴➤ KitzAlpBike-Festival: Das Brixental steht am Wochenende im Zeichen des Mountainbikes. Auch in diesem Jahr werden sich wieder tausende Mountainbiker auf und rund um die Kitzbüheler Alpen tummeln, um ihre Leidenschaft auszuleben. Highlight ist der Mountainbike-Marathon am Samstag – einer der härtesten aber auch schönsten Marathons der Rennsaison. Mehr Infos und Anmeldung HIER.

🎺➤ 10 Jahre Kellerei Open Air in Reutte: Mit viel Programm feiert die Kleinkunstbühne „Die Kellerei" im Park in Reutte ihr 10-Jahr-Jubiläum. Der Freitagabend gehört zwei lautstarken Bands: Ab 18 Uhr sind John Blow, die etwas andere Blaskapelle, und die Außerferner Partyband Soultravelers zu hören. Eintritt: 15 Euro, unter 16 frei. Am Samstag kommen die Freunde des Jazz auf ihre Kosten – beim Jazzfrühstück in der Kellerei (bei schönem Wetter auf dem Vorplatz). Die passende Musik dazu liefern Die Kellergeister; Beginn: 10.30 Uhr; Eintritt: 25 Euro. Mehr Infos HIER.

🎉➤ Milser Dorffest: Ein zweitägiges Dorffest mit viel Programm lockt am Wochenende ins Zentrum von Mils. Die Vereine gestalten ihre Stände selbst, wodurch ein bunter Mix an Essen und Getränken zustande kommen soll. Am Freitag startet das Fest um 18 Uhr mit Bieranstich und Musik von den Turboländern und Take Two. Später übernimmt die Band Volxrock. Am Samstag geht es ab 16.30 Uhr mit Familienprogramm los. Parallel spielten Die drei Tiroler und The C-Side auf, später bitten Chevy 57 zum Tanz. Mehr Infos HIER.

🚢➤ Partywochenende am Achensee: Die Qual bei der Party-Wahl gibt es am Wochenende an den Ufern des Achensees. Am Freitag locken die Summer Vibes nach Pertisau, am Samstag gibt es mit der Lido Opening Party (Achenkirch), dem Beach Bash (Pertisau), der Fete am See (Maurach) und der Dirndl- und Lederhosenparty (Achenkirch) gleich vier Events. Mehr Infos HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (30. Juni – 2. Juli)

🎭➤ Theater unter Sternen im Zeughaus Innsbruck: Vier Theateraufführungen stehen am Wochenende im Zeughaus auf dem Programm. Am Freitag ist eine Impro-Gruppe des Bogentheaters zu bestaunen (20 Uhr), am Samstag folgen das Kinderstück „Ein Schaf fürs Leben" (11 Uhr) und am Abend „Diener zweier Herren". Das Wochenende beschließt am Sonntag (16 Uhr) das Stück „Als wir zum ersten mal". Gespielt wird bei jedem Wetter (außer bei Sturmwarnung), Regenponchos stehen bereit. Reservierungen und mehr Infos HIER.

🎭 Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

🎼➤ KlangGarten Festival in Igls: Der KlangGarten bringt als Open-Air-Sommerfest Live-Musik und ein abwechslungsreiches Programm in den alten Schulgarten in Igls. Mehrere Musikkapellen spielen an den drei Tagen auf, dazu gibt es einen Rummelplatz mit vielerlei Attraktionen. Mehr Infos HIER.

⛰➤ Tiroler Zirbentage am Glungezer: Die Besucher erwarten drei abwechslungsreiche Thementage: Von naturkundlichen Führungen über Workshops und Vorträgen im Wald, einem Zirbenmarkt sowie Vorführungen von Zirbenholz-Schnitzern und Musik: Alles dreht sich rund um das Thema Zirbe. Mehr Infos HIER.

📅 SAMSTAG (1. Juli)

☕️➤ TT-Café in Lienz: Das TT-Café tourt auch diesen Sommer wieder durch alle Tiroler Bezirke. Der Auftakt steigt am Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Sonnenstadt. Auch in diesem Jahr wird es für die TT-Leser neben gemütlichem Gratis-Frühstück und bester Unterhaltung wieder Einiges zu gewinnen geben. So findet zum ersten Mal ein interaktives Bezirksquiz statt, bei dem Sie an jedem Standort die Chance auf einen von vier 200 € DEZ-Centergutscheinen haben. Mehr Infos HIER.

🏃‍♀️➤ Innsbruckathlon: Vorbei am Goldenen Dachl und mit Blick auf die Nordkette, hinauf auf den Bergisel und mit einer Rutschpartie wieder zurück in die Stadt. Der „Innsbruckathlon" – ein spektakulärer Hindernislauf getarnt als härteste Sightseeingtour der Welt – ist wieder da. Entlang der zehn Kilometer langen Strecke warten mehr als 20 Hindernisse. Die Athlet:innen erwarten wieder Klassiker wie die Tiroler Wand, die Alpine Urban Challenge und viele weitere Hürden. Alle Infos und Anmeldung HIER.

🛶➤ 15. Drachenbootrennen im Defereggental: Das weltweit höchstgelegene Drachenbootrennen in St. Jakob in Defereggen geht 2023 in die 15. Runde. „Mittendrin statt nur dabei“ ist das Motto des Wettkampfs. Auf der 250 Meter langen Strecke ist vor allem Teamgeist gefragt. Am Samstag geht es morgens ab 9 Uhr mit den Vorläufen los, das Finale ist am Nachmittag. Nach der Siegerehrung wird ab 18 Uhr gefeiert. Mehr Infos HIER.

♻️➤ Haller Umweltfest: Am Samstag von 9 bis 13 Uhr wartet beim Umweltfest in Hall – in der Bachlechnerstraße und im Altstadtpark – ein gewohnt bunter Mix aus Information und Unterhaltung. Die thematische Palette reicht von der alternativen Mobilität über Betriebspräsentationen bis zur Fahrräderversteigerung (die einem sozialen Zweck zugutekommt). Bernhard Hochreiter moderiert das Fest, Liveklänge kommen von Jakob Erl­acher und seinen Musikanten. Um das kulinarische Wohl der Gäste kümmert sich die Stadtschützenkompanie Major Ignaz Straub.

🍻➤ Kufsteiner Kaiserfest: Die „Mutter aller Feste" verwandelt die Stadt mit zahlreichen Tanzbühnen, kulinarischen Köstlichkeiten, vielfältigen Attraktionen und Livemusik in einen stimmungsvollen Festplatz. Wie es die Tradition gebietet, wird um 11.30 Uhr der gegrillte Festochse angeschnitten. Um 12.30 Uhr marschiert die Stadtmusikkapelle am Oberen Stadtplatz ein, wo um 13 Uhr die offizielle Eröffnung erfolgt. Musikgruppen verschiedenster Stilrichtungen, von Volksmusik und Schlager über Pop, Rock und Blues bis hin zum Jazz unterhalten anschließend auf mehreren Bühnen im Stadtzentrum. Zum genauen Programm geht´s HIER.

Um 13 Uhr wird das Kaiserfest mit dem Bieranstich offiziell eröffnet. © Otter

🎉➤ Telfer Dorffest: Vier Bühnen, acht Bands, zwei DJs, zahlreiche Schmankerlstände der Vereine: Das Orts­zentrum von Telfs wird sich von 17 bis 2 Uhr wieder in ein einziges großes Festgelände verwandeln. Der Bieranstich erfolgt um 18 Uhr. Erstmals wird heuer ein Kinderprogramm geboten – am Eduard-Wallnöfer-Platz außerhalb des Festgeländes. Mehr Infos HIER.

🎶➤ Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel: Mit einer spektakulären Stadionshow startet Florian Silbereisen in den Sommer: Zum ersten Mal findet das „Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel statt – mit einer Bühne mitten im Stadion, mit Lichtermeer und Feuerwerk. Die Eurovisionsshow wird ab 20.15 Uhr live in der ARD und im ORF übertragen. Mit dabei sind Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng und viele mehr. Weitere Infos und Tickets HIER.

🎧➤ Groove the Roof im Adlers Innsbruck: Von 13 bis 22.30 Uhr sorgen mehrere DJs für feine Electro-Grooves auf der Dachterrasse des Hotel Adlers. Organisiert wird das Event vom Art-Kollektiv „Schmangalmusig". Mehr Infos HIER.

🎤➤ JOSH. in Kufstein: Mit bekannten Hits wie „Expresso & Tschianti“, „Vielleicht“, „Wo bist Du“, „Von Dir ein Tattoo“ und natürlich „Cordula Grün“ zeigt JOSH. auch auf der aktuellen Tour, warum er seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern des Landes zählt. Und auch in der Festungsarena werden bereits einige Songs vom im September erscheinenden neuen Album „Reparatur“ zu hören sein. Weitere Infos und Tickets HIER.

JOSH. spielt in der Festungsarena Kufstein. © Carina Antl

👧➤ Original Wiener Prater-Kasperl in Uderns: Ein Highlight für Kinder steht im Zillertal bevor. Der „echte" Kasperl aus dem Wiener Prater ist beim Theaterfestival Steudltenn in Uderns zu sehen. Beginn ist um 11 Uhr, Tickets und Infos gibt´s HIER.

🦊➤ Kindermusical „Schule der magischen Tiere" in Jenbach: Eines Tages verkündet die Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass demnächst jedes Kind in der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Die magischen Tiere können nicht nur sprechen, sie haben alle auch einen ganz eigenen Charakter. Mehr Infos HIER.

🎹➤ Kuunatic in der Bäckerei Innsbruck: Das mitreißende Tribal-Psych-Trio aus Tokio, mit globalen Klängen und kraftvollen weiblichen Vocals, macht Halt in der Kulturbackstube. Rituelles Trommeln, pulsierende Basslinien, atmosphärische Keyboardklänge und traditionelle japanische Instrumente. Mehr Infos und Tickets HIER.

📽️ Video | Kuunatic - Titian

🕺➤ Semester Ending Swingout im Lavendel Innsbruck: Das Swingout Innsbruck beschließt das Tanzjahr mit einer letzten großen Swingsause vor der Sommerpause im Lavendel Bistro. Musikalische Unterstützung kommt von den Red Hot Mountain Stompers. Mehr Infos HIER.

📅 SONNTAG (2. Juli)

⛰➤ TT Wandercup in Jochberg: Wunderschöne Wanderungen in den schönsten Gegenden, die unsere Heimat zu bieten hat. 2023 werden Tirols schönste Plätze wieder gemeinsam erwandert. Am Sonntag macht der TT Wandercup Station in Jochberg. Hier geht´s zur Route.

🏃‍♀️➤ Gletschermarathon im Pitztal: Der Gletschermarathon mit Start in Mandarfen schlängelt sich am Sonntag durch die beeindruckende Bergkulisse des gesamten Pitztals. Den Sportler:innen stehen fünf Bewerbe mit unterschiedlichen Distanzen zur Auswahl. Mehr Infos HIER.

📽️ Video | Gletschermarathon 2018

📢➤ Life Radio Sommertour in Leutasch: Die Life Radio Sommertour 2023 ist wieder quer durch Tirol unterwegs. Mit Animation, coolen Spielen, viel Action und einzigartigen Gewinnspielen. Viele, bereits legendäre Spiele stehen wieder auf dem Programm. Dazu unterhaltet euch das Life Radio Animationsteam mit Musik und Moderation. Am Sonntag beim Bikepark Katzenkopf in Leutasch. Mehr Infos HIER.

🎶➤ Ope[r]n Air im Hofgarten Innsbruck: Das innovative Konzertformat des Kammerorchesters InnStrumenti präsentiert Meisterwerke der Opernliteratur als Open-Air-Konzert. Trotz der Fokussierung auf die schönsten Melodien und bekanntesten Musikstücke wird die gesamte Geschichte der Oper in insgesamt ca. 90 Minuten erzählt: Dazu erfolgt eine enge Verschränkung der Musik mit einer szenisch gestalteten Darstellung der Handlung durch die hervorragenden Schauspieler des Ensembles Feinripp. Mehr Infos HIER.

🎭➤ 1. Theaterfestival in Zirl: Die GenerationZ, das Generationentheater Zirl veranstaltet erstmals ein Theater Festival gemeinsam mit der Theatergruppe Endorphine. Das Thema ist Zuversicht. Mehr Infos HIER.