EU-Gipfel: Selenskyj fordert zu Beitritts-Gesprächen im nächsten Halbjahr auf

Brüssel – Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj hat die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel aufgefordert, in den nächsten sechs Monaten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Laut seiner vom Präsidialamt veröffentlichten Rede vom Donnerstag sagte Selenskyj, dass das kommende Halbjahr wichtig für Europa werde. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez, dessen Land ab Juli die EU-Ratspräsidentschaft innehat, werde zum Auftakt die Ukraine besuchen.

Der ukrainische Präsident war per Video in Brüssel zugeschaltet. "Dies ist eine historische Zeit, um Verhandlungen über die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU zu starten", sagte Selenskyj. Ein starkes und freies Europa der Werte und des Friedens sei ohne Ukraine undenkbar. "Wir sind bereit, Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Unser Fortschritt bei der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission muss festgeschrieben werden." Die Ukraine sei "entschlossen, so bald wie möglich vollständig auf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen vorbereitet zu sein, und das werden wir auch tun".