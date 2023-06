Nach drei missglückten Raub-Überfällen in Innsbruck: Täter in Haft

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 36-jähriger Mann festgenommen, nachdem er drei Mal versuchten Raub in Innsbruck beging. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Innsbruck – Am Donnerstag versuchte ein 36-jähriger Österreicher gleich mehrmals, auf kriminelle Weise in Innsbruck an Bargeld zu kommen. Den ersten versuchten Beutezug beging er um kurz vor 9 Uhr morgens in einer Konditorei in Innsbruck. Mittels einer eingerollten, im Pullover verborgenen Zeitung bedrohte der Mann den Verkäufer der Konditorei und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Dieser ließ sich nicht einschüchtern, sodass der Täter unverrichteter Dinge wieder abzog.