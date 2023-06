Vandalismus in Barwies: Einrichtung von Vereinslokal in Bach geworfen

Barwies – Auf dem Gelände einer Modellbahnstrecke in Mieming-Barwies kam es Sachbeschädigung. Laut Polizeibericht soll die Tat zwischen Sonntag und Donnerstag passiert sein. In diesem Zeitraum warf eine bislang unbekannte Täterschaft Stühle, Tische und weitere Gegenstände, die hinter dem Vereinslokal gelagert waren, in den angrenzenden „Gschwenter Bach“.