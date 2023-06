EU-Gipfel - Beratungen zu Migration vertagt

Die Beratungen zur Migration beim EU-Gipfel in Brüssel sind in der Nacht auf Freitag ohne Ergebnis vertagt worden. Dies teilte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte gegenüber Medien mit. Ungarn und Polen blockieren die Gipfelerklärung, nachdem sie kürzlich beim Innenminister-Beschluss des EU-Asyl- und Migrationspakts überstimmt worden waren. Die Beratungen sollen am Freitag um 9.30 Uhr fortgesetzt werden.