Wichtige Info-Tage zu Hochwasserschutz für Schwazer

Schwaz, Schlitters – Die Planung für den Hochwasserschutz im Mittleren Unterinntal nimmt immer konkretere Formen an. Neben der Detailplanung für den Retentionsraum Jenbach-Stans liegt nun auch die Grobplanung für den gesamten Abschnitt zwischen Terfens und Münster vor. 1500 Gebäude und 120 Hektar Bauland werden durch die Errichtung von Dämmen und Mauern hochwassersicher gemacht. Vier Retentionsräume sind geplant. Ausführliche persönliche Gespräche mit den rund 370 Grundeigentümern stehen bevor. Am heutigen Freitag zwischen 12 und 18 Uhr und morgen zwischen 10 und 18 Uhr wird das generelle Projekt im Rahmen einer Planausstellung im SZentrum in Schwaz der breiten Öffentlichkeit präsentiert.