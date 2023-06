Ein „Märtyrer des Gewissens“: Hall eröffnet umbenannten „Franz-Reinisch-Platz“

Hall – Im Dezember 2022 hat der Haller Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Platz südlich der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in „Franz-Reinisch-Platz“ umzubenennen. Die Stadt erinnert damit an einen mutigen Tiroler, der seinen Widerstand gegen die NS-Ideologie mit dem Leben bezahlte. Reinisch, Jahrgang 1903, besuchte zusammen mit seinem Bruder das Franziskanergymnasium in Hall, studierte Jus in Innsbruck – und fasste später den Entschluss, Priester zu werden. In Predigten und Vorträgen erklärte er den christlichen Glauben für unvereinbar mit nationalsozialistischem Gedankengut. Als er 1942 zur Wehrmacht einberufen wurde, verweigerte er den Fahneneid auf Hitler – und wurde dafür am 21.8.1942 in Brandenburg wegen „Wehrkraftzersetzung“ mit dem Fallbeil hingerichtet.