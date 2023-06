Spielerisches Lernen im Kindergarten: Die magische Welt der „Energiewichtel“

In neun Kindergärten zeigten „Energiewichtel“, was man mit Sonne, Wind, Wasser und Holz machen kann.

Kufstein – „Die Sonne hat viel Kraft, die uns ganz einfach Energie verschafft. Sie scheint nur herab vom Himmelszelt, und doch versorgt sie die ganze Welt“, tönt ein Chor aus der Turnhalle des Kindergartens Innere Stadt Kufstein. In diesem kurzen Gedicht fassten Burschen und Mädels zusammen, was sie vier „Energiewichtel“ gelehrt haben. Neun Kindergärten nahmen heuer am gleichnamigen Projekt der Energie Agentur Tirol teil. Vier Wochen lang wurde zum Them­a Energie und erneuerbare Ressourcen (Wind, Wasser, Sonne und Holz) experimentiert, geforscht, gebastelt, gesungen und gespielt.