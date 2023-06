Zahl steigt: Tiroler Betriebe suchen bis zu 2500 Lehrlinge

Die Zahl der Lehrlinge in Tirol steigt. Der Fachkräfte-Nachwuchs kann aus 160 Lehrberufen auswählen.

Innsbruck – Kurz vor Schulschluss hat die Wirtschaftskammer Tirol (WK) am Donnerstag einmal mehr auf die Chancen und Möglichkeiten der Lehrlingsausbildung aufmerksam gemacht. In Tirol steigen seit 2021 die Lehrlingszahlen wieder an, sagte Fachkräftekoordinator David Narr bei einem Pressegespräch. „Wir haben steigende Zahlen bei den Lehranfängern, aber es reicht nicht aus. Es könnten etwas mehr sein“, betonte er. Wer eine Lehre absolvieren wolle, werde heuer auch einen Platz finden.