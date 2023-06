Auffahrunfall in Kappl: 17-jähriger Mopedfahrer verletzt

Als ein 27-jähriger Slowake mit dem Auto in seine Unterkunft einbiegen wollte und abbremste, krachte der dahinter fahrende Mopedfahrer in das Heck.

Kappl – Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr Kappl. Ein 27-jähriger Slowake fuhr mit seinem Auto auf der B 188 in Fahrtrichtung See. Als er in seine Unterkunft abbiegen wollte, bremste er ab. Der dahinter fahrende 17-jährige Mopedfahrer aus Österreich prallte daraufhin gegen das Heck des Autos und stürzte.