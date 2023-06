Wölfen geht es in Salzburg ab sofort legal an den Kragen

Zwei Abschussverordnungen für „Problemwölfe" sind seit Mitternacht in Salzburg in Kraft.

Salzburg – Am Freitag sind in Salzburg die beiden Abschussverordnungen für jene zwei „Problemwölfe" in Kraft getreten, die seit Anfang Juni im Pinzgau, Pongau und Tennengau mehr als 30 Schafe und Lämmer gerissen haben sollen. Die streng geschützten Raubtiere können damit seit 0 Uhr legal bejagt werden. Die Abschusserlaubnis gilt in einem Radius von zehn Kilometern um den jeweils letzten festgestellten Nutztierriss – und das stets für vier Wochen lang.