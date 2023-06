Nationalrat: Fünf Abgeordnete verdienen mehr als 12.000 Euro monatlich dazu

In die oberste Einkommenskategorie aufgestiegen ist unter anderem Christian Stocker – Anwalt, Wiener Neustädter Vizebürgermeister und seit September 2022 ÖVP-Generalsekretär – sowie sein Klubkollege Axel Melchior. Melchior hat bis Ende 2021 in der ÖVP-Parteizentrale gewerkt und ist 2022 in die IGO Industries des früheren ÖVP-Großspenders Klaus Ortner gewechselt. Ebenfalls die 12.000 Euro übersprungen hat NEOS-Abgeordneter Michael Bernhard als Geschäftsführer eines Callcenter-Unternehmens („Global office"). Seit 2019 ist Bernhard von der Einkommenskategorie 2 (damals unter 3500 Euro) in die oberste Kategorie 5 (über 12.000 Euro) vorgerückt. Ebenfalls in die oberste Einkommenskategorie aufgestiegen sind der FPÖ-Abgeordnete und Notar Volker Reifenberger sowie der ÖVP-Mandatar und Arzt Werner Saxinger.