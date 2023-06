BAWAG-Aktie bricht um 11,6 Prozent ein, Vorwürfe gegen Management

Wien – Die Wertpapiere der BAWAG haben sich am Freitag in der Früh mit deutlichen Verlusten präsentiert. Die Titel rasselten um 9.55 Uhr um 11,6 Prozent auf 38,7 Euro hinab, nachdem bekannt wurde, das sich der Vermögensverwalter Petrus Advisers mit einem Brief an die Europäische Bankenaufsicht (EBA) gegen das Geldhaus gerichtet hatte.