Suchaktion in Weerberg: Vermisste 80-Jährige lag verletzt in Graben

Weerberg – In Weerberg war am Donnerstagabend ein größerer Sucheinsatz im Gange. Gegen 19.15 Uhr wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, dass eine 80-Jährige seit dem frühen Vormittag nicht mehr gesehen worden sei. Mehrere Polizeistreifen, die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie Privatpersonen machten sich auf die Suche nach der Frau. Auch der Polizeihubschrauber stand im Einsatz.

Gegen 21 Uhr konnte die Abgängige schließlich in einem dicht bewachsenem Waldstück nahe ihres Hauses gefunden werden. Die Frau war in einen Graben gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)