Erzeugerpreise im Mai erneut schwächer gestiegen

Wien – Der Anstieg der Erzeugerpreise für den Produzierenden Bereich hat sich im Mai erneut abgeschwächt. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres legten die Preise um 2,9 Prozent zu, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Im April lag der Anstieg noch bei 4,4 Prozent, im März bei 7,7 Prozent. Damit war der Preisauftrieb im Mai so gering wie zuletzt im März 2021. Gegenüber dem Vormonat April sanken die Erzeugerpreise um 1,1 Prozent.

Die Preise für Vorleistungsgüter sanken im Mai erstmals seit Dezember 2020 (minus 0,9 Prozent) und trugen damit deutlich zum Nachlassen des Preisdrucks bei. Auch Energie verteuerte sich im Mai weniger stark (plus 4,8 Prozent) als in den Monaten zuvor. Die Preise für Investitionsgüter zogen hingegen auf einem ähnlichen Niveau an wie bisher (plus 6,5 Prozent). Konsumgüter verteuerten sich um 4,9 Prozent, die Teuerung lag aber ebenfalls unter den Werten der Vormonate.