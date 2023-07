Standort Österreich, Teuerung und Gastro: Das war „Tirol Live“

Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, und Anna Kurz, Obfrau der Fachgruppe Gastronomie, waren am Montag zu Gast bei „Tirol Live“.

Wie geht es dem Standort Österreich in einer Zeit immer neuer Krisen und politischer Spannungen? Ist die Wirtschaft Auslöser oder Opfer der Teuerung? Und was ist angesichts der Forderungen nach kräftigen Abschlüssen und einer Arbeitszeitverkürzung von der bevorstehende Herbstlohnrunde zu erwarten? Zu diesen und weiteren Fragen bezog der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, am Montag bei „Tirol Live“ Stellung.