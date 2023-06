Popstar Pink bei Erkundungstour vor Konzert in Wien bestohlen

Wien – Im Rahmen ihrer Europatournee „Summer Carneval“ macht Pink an diesem Wochenende auch in Österreich Halt und gibt am 1. und 2. Juli zwei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Den Tag vor dem ersten Konzert wollte der Popstar nutzen, um mit Ehemann Carey Hart und Tochter Willow die Stadt zu erkunden – mit einem unschönen Erlebnis: die Familie wurde bestohlen.