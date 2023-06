Innsbruck – Lange musste Adrian Platzgummer nicht überlegen, was nach der kuriosen 3:6-Niederlage in Stuttgart am Sonntag beim zweiten Football-Heimspiel in der European League of Football („ELF“) im Tivoli-Stadion anders laufen sollte: „Wir müssen ganz schnell zurück in den Rhythmus kommen. Und gegen Mailand sollte uns das auch gelingen.“ Sprich: Die Italiener sollten für den Tiroler Vorzeigeclub keine Hürde darstellen.

Erinnerung: Bei einem anderen Thema musste der Bruder von Sandro Platzgummer dann doch etwas länger grübeln. Wann er zuletzt so ein Endergebnis mit nicht einmal zehn Punkten miterlebt hat? „Im Nachwuchs, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einmal ein 0:7. Aber im Erwachsenen-Football hatte ich das noch nie. Ich bin überzeugt, das passiert vielleicht einmal in 50 Spielen, wenn überhaupt.“

Doch es war nicht nur die erste Saisonniederlage, die den Innsbrucker so schmerzte. Natürlich überschattete die schwere Verletzung (Kreuzbandriss und eine Verletzung am Meniskus) inklusive dem Saison-Aus seines Bruders Sandro den vergangenen Sonntag: „Das tut natürlich doppelt weh.“

Operation: Eine Operation hat der Runningback noch nicht gehabt. Der ehemalige NFL-Profi der New York Giants will in der nächsten Woche noch eine wichtige Medizin-Prüfung bei seinem Studium absolvieren, bis es dann auf den OP-Tisch geht.

Professionalität: Generell nimmt Adrian Platzgummer in der noch jungen ELF-Saison bereits viele Verletzungen innerhalb der Liga wahr: „Stuttgart hat gegen uns vier Spieler auf einmal verloren und auch andere Teams sind bereits dezimiert.“ Bei den Tirolern tut nicht nur der prominente Ausfall von Sandro Platzgummer weh, auch in der O-Line gibt es einen Ausfall zu vermelden. Die Ursachen sieht der Tiroler Modellathlet in der hohen Leistungsdichte: „Das soll überhaupt nicht abwertend klingen, aber in der AFL (Austrian Football League, Anm.) hast du einmal ein, zwei Partien, da weißt du, dass du es ruhiger angehen kannst. Das spielt sich in der ELF einfach nicht.“