Gegen Sternchen oder Binnen-I: Abwerzger für Gender-Erlass in Tirols Landesbehörden

Nachdem es die FPÖ in Niederösterreich bereits vormachte, zieht der Tiroler FPÖ-Chef nach: Markus Abwerzger fordert in Sachen Gendern einen ähnlichen Erlass für die Landesbehörden.

Innsbruck – Sternchen, Binnen-I oder Doppelpunkte, sind nicht nur der niederösterreichischen FPÖ ein Dorn im Auge, sondern auch der Tiroler FPÖ. Landespartei-Chef Markus Abwerzger sprach sich am Freitag ebenfalls für einen Gender-Erlass im Landesdienst aus, der von den Parteikollegen in Niederösterreich bereits für diesen Sommer geplant ist.

Abwerzger spielte auf vier Verordnungen Platters in der Corona-Zeit an. Darunter das Tirol-spezifische Verbot Gemeindegrenzen zu verlassen, einen Mindestabstand zu „haushaltsfremden Personen" ab Verlassen des eigenen Wohnsitzes einzuhalten und das Verbot von Take-away auf Skihütten, die nicht mit dem Auto erreichbar sind –letzteres erging zweimal. Es sei nur recht und billig, müsse eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und entspreche dem Gerechtigkeitsempfinden, dass das Land die Verwaltungsstrafen aufgrund der Bescheide zurückzahle, verlangte Abwerzger am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Schließlich habe der Verfassungsgerichtshof eindeutig eine Verfassungswidrigkeit erkannt.