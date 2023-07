Wie vor einer Woche bekannt wurde, ist die Autozubehörkette Forstinger ist zum dritten Mal in die Insolvenz geschlittert. Das Unternehmen leitete für diese Woche einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ein, welches am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten eröffnet wurde.