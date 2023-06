Startschuss in Innsbruck: Euregio-Radtour für Transplantierte feiert 20. Jubiläum

Innsbruck – Zum 20. Mal fiel am Freitag in Innsbruck der Startschuss für die Euregiotour, die Radtour für Transplantierte. Bis zum Sonntag werden mehr als 70 TeilnehmerInnen 300 Kilometer und 4600 Höhenmeter über Brixen, Bozen, Coredo und Trient nach Arco radeln. Darunter sind 30 organtransplantierte SportlerInnen aus Österreich, Italien, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Unterstützt werden sie von Pflegekräften, MedizinerInnen, Angehörigen und FreundInnen.

Da allerdings nach wie vor nicht alle PatientInnen rechtzeitig ein Organ erhalten, müsse die Akzeptanz für Organspenden weiter gesteigert werden. Im Vorjahr wurden an den vier Transplantationszentren in Österreich insgesamt 688 Transplantationen durchgeführt – 231 davon alleine in Innsbruck. Indes warten 730 PatientInnen auf ein lebensrettendes Organ. 2022 starben in Österreich 54 Menschen auf der Warteliste, weil sie nicht rechtzeitig versorgt werden konnten.