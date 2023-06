Aquaplaning-Unfall bei Ötz: Lenkerin verlor Kontrolle und kollidierte mit Auto

Die 26-jährige Lenkerin konnte sich aufgrund von Aquaplaning nicht mehr in die rechte Fahrbahn einordnen. Zuvor hatte sie zum Überholen angesetzt. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Ötz – Am Freitagmorgen kam es auf der Ötztalstraße zu einer Kollision von zwei Autos, bei der beide Fahrer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Laut Polizeibericht setzte eine 26-jährige Österreicherin gegen 7.15 Uhr mit ihrem Auto zu einem Überholmanöver an. Als sie den entgegenkommenden Verkehr bemerkte, wollte sich die Fahrerin wieder in die rechte Fahrbahn einordnen.