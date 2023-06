Andere Männer sexuell belästigt: Schwere Vorwürfe gegen US-Filmstar Kevin Spacey

Dem Oscar-Gewinner werden in zwölf Fällen teils schwerer sexueller Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der 63-Jährige bestreitet sämtliche Delikte.

London – Im Prozess gegen Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe hat die Anklägerin schwere Vorwürfe gegen den US-Filmstar erhoben. Der 63-Jährige sei ein preisgekrönter Darsteller, sagte Staatsanwältin Christine Agnew am Freitag vor Gericht. „Er ist außerdem, so behauptet die Anklage, ein Mann, der andere Männer sexuell belästigt", sagte Agnew.

„Ein Mann, der persönliche Grenzen oder Räume nicht respektiert, ein Mann, dem es offenbar Spaß macht, anderen das Gefühl zu geben, machtlos und unbehaglich zu sein, ein sexueller Bully." Spaceys „bevorzugte Angriffsmethode" sei offenbar, „andere Männer aggressiv in den Schritt zu packen".

Dem Oscar-Gewinner („American Beauty", „Die üblichen Verdächtigen") werden in zwölf Fällen teils schwere sexuelle Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Spacey streitet die Vorwürfe in vollem Umfang ab und will den auf vier Wochen angesetzten Prozess dazu nutzen, seinen Namen reinzuwaschen. Sollte er jedoch schuldig gesprochen werden, könnte ihm eine Haftstrafe drohen.