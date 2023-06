Die Grande Dame des Tiroler Theaters ist tot: Trauer um Julia Gschnitzer

Sie schrieb österreichische Bühnen- und Fernsehgeschichte: Julia Gschnitzer, die Grande Dame des Tiroler Theaters, ist gestorben. Eine Würdigung.

Innsbruck – „Das Leben wurde gelebt und alles darüber gesagt – nichts für ungut.“ Höflich, aber bestimmt lehnte Julia Gschnitzer im Dezember 2021 die Anfrage um ein Interview zu ihrem 90. Geburtstag ab. Die große Tiroler Schauspielerin war keine, die ins Rampenlicht drängte. Bei Jubiläen oder Ehrungen habe sie immer versucht, sich zu verstecken, sagte sie. Und vor dem 90er wollte sie sich „am liebsten ganz verkriechen“.

Am Mittwoch dieser Woche ist Julia Gschnitzer gestorben. Sie wurde 91 Jahre alt. Die Beisetzung findet auf ihren Wunsch im engsten Familienkreis statt.

Mehr als sechs Jahrzehnte lang stand Julia Gschnitzer auf den Brettern, die ihr die Welt bedeuteten. Schon als Kind wollte sie „eine Spielerin“ werden, erzählte sie einmal. Geboren am 21. Dezember 1931 in Innsbruck, debütierte sie 1951 am Tiroler Landestheater – ab 1954 war sie festes Ensemblemitglied. Ein Gastspiel mit der Landestheater-Produktion „Andre Hofer“ in Wien öffnete ihr Ende 1959 die Türen zu den bedeutendsten Bühnen des deutschen Sprachraums. Das Wiener Volkstheater engagierte die Tirolerin dann auch vom Fleck weg. Gut drei Jahrzehnte lang war sie eine der künstlerischen Stützen des Hauses. Als Frau Flamm in Hauptmanns „Rose Bernd“ etwa oder als Marthe im „Zerbrochenen Krug“ beeindruckte sie Publikum wie Kritik als ebenso resolute wie zerbrechliche wirkende Charakterdarstellerin, die den ganz großen Gesten misstraute, weil sie um die alles erschütternde Kraft der kleinen wusste.

Julia Gschnitzer misstraute den allzu großen Gesten, weil sie um die alles erschütternde Kraft der kleinen wusste. © Thomas Böhm

Einem breiten Publikum wurde Julia Gschnitzer durch Axel Cortis Film „Der Fall Jägerstätter“ (1971) bekannt. Kurt Weinzierl spielte den Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter, Gschnitzer dessen Frau Franziska. Ein Kapitel österreichischer Fernsehgeschichte. Und „Ein echter Wiener geht nicht unter“ (1975–1979) sowieso. Die Rolle der „Frau Vejvoda“, Tiroler Mutter des „Nudlaug“ Franzi im „Mundl“, festigte ihren Ruf als Publikumsliebling.

Bei den ersten Tiroler Volksschauspielen 1981 in Hall zählte Gschnitzer zum illustren Ensemble der „Sieben Todsünden“. Später schrieb ihr Felix Mitterer „Mein Ungeheuer“ (2000) für die Volksschauspiele auf den Leib. Unvergessen: Gschnitzers großartig-grausames Doppel mit Klaus Rohrmoser in Achternbuschs „Ella“ in einem Telfer Hühnerstall (Volksschauspiele 2006).

Bereits in den 1980er-Jahren war Gschnitzer, die in Elsbethen bei Salzburg lebte, regelmäßiger Gast am Salzburger Landestheater. Ihr 60-Jahr-Bühnenjubiläum feierte sie 2011 mit „Paradiso“ am Tiroler Landestheater.

Von 2013 bis 2016 spielte Julia Gschnitzer Jedermanns Mutter im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele. © APA/Barbara Gindl

Aus der unmittelbar danach angekündigten „Gleitpension“ wurde zunächst aber nichts. 2012 mauserte sich „Memoiren der Sarah Bernardt“ mit Gschnitzer und Walter Ludwig dann zum Dauerbrenner im Innsbrucker Theater praesent. 2013 engagierten sie die Salzburger Festspiele als Jedermanns Mutter. Bis 2016 begleitete sie das Spiel vom Sterben des reichen Mannes.

2015 stand sie in „Bernarda Albas Haus“ erneut auf der Bühne des Landestheaters. „Jetzt ist es genug“, kündigte sie damals an, wurde aber schon wenig später „rückfällig“, zumindest ein bisschen: Lesungen, Film- und Fernsehrollen und Hörspiele – zuletzt etwa das als Hörspiel des Jahres ausgezeichnete „Zrugg“ von Händl Klaus – holten sie zurück ins Rampenlicht.

Und ganz ohne Theater ging es auch nicht: In „Else“ von Josef Tal trat sie im Sommer 2017 im Salzburger Museum der Moderne auf. Für den „Faust“ am Tiroler Landestheater sprach sie wenig später die „Zueignung“ als Videobotschaft ein.