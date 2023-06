Ein Wochenende voller Ausdauer-Highlights in Tirol, der Stubai Ultratrail im Videostream

Wer rastet, der rostet: In Tirol wird am Wochenende gelaufen, geradelt und geschwommen. Vom Walchsee bis ins Stubaital und Außerfern geht es rund, ein Überblick:

Schon in der Nacht auf Samstag (1 Uhr) erfolgt vor dem Innsbrucker Landestheater der Startschuss für die Königsdisziplin „city2glacier“ über 68 Kilometer (4700 Höhenmeter), die weiteren Klassen (K32, K20, K9) starten am Samstagvormittag im Stubaital.

Nach den Heimsiegen beim Hillclimb am Mittwoch wartet heute (ab 8 Uhr) mit dem Marathon das „Highlight“ des Wochenendes. Bei einem der härtesten, aber auch schönsten Langstreckenrennen geht es wieder auf vier verschiedenen Distanzen – Medium (38 km, 1500 Hm), Medium Plus (65 km, 2500 Hm), Extreme (74 km, 3000 Hm) und Ultra (86 km, 3600 Hm) – durch die Bergwelt der Kitzbüheler Alpen.

Das Rennen im Außerfern ist schon seit Jahren ein Fixpunkt im Tiroler Sportkalender. Am Sonntag ist es wieder so weit: Um 6 Uhr erfolgt der Startschuss für die 215-km-Strecke. Eine Stunde später starten die kürzeren Rennen. Nachnennungen vor Ort sind möglich.

Zwei Mal hat Triathlet Frederic Funk (GER) die Walchsee-Challenge bereits gewonnen. Am Sonntag (ab 8.30 Uhr) soll der Hattrick her. Allerdings gibt es unter anderem in der Person von Thomas Bishop (GBR) harte Konkurrenz. Das gilt auch für den Damen-Bewerb, wo der Sieg wohl über die beiden britischen Lucys, Byram und Buckingham, führen wird. Zuvor sind heute (ab 9 Uhr) bei der Junior-Challenge aber die „Kleinen“ gefordert. Es geht auch um Tiroler Meistertitel. Außerdem steigen heute ein Aquath­lon und eine Damen-Challenge. Viel los am Walchsee ...