IAEA: Bisher keine Minen im AKW Saporischschja gesichtet

Internationale Beobachter im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja haben bisher keine Anzeichen für Verminung durch die russischen Besatzer gesichtet. Das Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), dauerhaft in dem AKW stationiert, habe aber zu einigen Bereichen der Anlage noch keinen Zugang erhalten, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Freitagabend in Wien mit. Teile der Turbinenhallen und des Kühlsystems müssten noch inspiziert werden, hieß es in seinem Bericht.