Europas "Euclid"-Sonde soll am Samstag starten

Einen indirekten Blick auf die rätselhafte Dunkle Materie und Dunkle Energie soll das neue Weltraumteleskops "Euclid" der Europäischen Weltraumagentur ESA ermöglichen. Der Start an Bord einer "Falcon 9"-Raktete des US-Unternehmens SpaceX soll am Samstag um 17.11 Uhr vom aus erfolgen. Über sechs Jahre hinweg wird das Teleskop die Form von Galaxien und Galaxienhaufen in über einem Drittel des Himmels mit großer Genauigkeit messen.