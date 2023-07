US-Supreme Court kippt Teilerlass von Studienkrediten

Biden kündigte neue Maßnahmen zugunsten von Bürgern mit Schulden aus der Hochschulausbildung an. Diese Maßnahmen sollten so vielen Empfängern von Studiendarlehen wie möglich zugute kommen und "so schnell wie möglich in Kraft treten", sagte an. Zu den von ihm geplanten Maßnahmen gehört eine zwölfmonatige Aussetzung von Strafgebühren für das Versäumen von Fristen bei der Rückzahlung der Darlehen. Auch soll ein höherer Anteil des Einkommens der Menschen mit Studienschulden gegen die Rückerstattungsforderungen geschützt werden.