Massenkarambolage in Kenia - Mehr als 50 Tote

Bei einer Massenkarambolage in Kenia sind nach Angaben von Rettungskräften am Freitag mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere Menschen wurden nach Angaben von Verkehrsminister Kipchumba Murkomen verletzt, als ein Lkw am Freitagabend an einer vielbefahrenen Kreuzung ins Schleudern geriet und gegen zahlreiche weitere Fahrzeuge, Verkaufsstände und Passanten krachte. Das Unglück ereignete sich im Bezirk Kericho, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Nairobi.

Die Ursache für das Unglück war zunächst nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich an einer sehr belebten Straßenkreuzung im Westen des Landes. Fernsehbilder von der Unfallstelle zwischen den Städten Kericho und Nakuru zeigten den umgestürzten Lkw sowie die Wracks mehrerer Kleinbusse.

Der Polizeikommandeur des Gebietes Rift Valley, Tom Mboya Odero, teilte mit, der in Richtung Kericho fahrende Lastwagen habe die Kontrolle verloren und andere acht Fahrzeuge, mehrere Motorräder sowie Menschen am Straßenrand gerammt. Verkehrsminister Murkomen sprach von einem "furchtbaren" Unfall und kündigte eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen an der Kreuzung in Londiani im Westen des Landes an. Unter anderem sollten Händler von den Straßenrändern verbannt werden, um derartige Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Fernfahrer sollten zudem regelmäßige Pausen einlegen.

Die Augenzeugin Maureen Jepkoech berichtete, der Lkw sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren und habe gehupt. Der Fahrer habe versucht, anderen Fahrzeugen auszuweichen, und sei dann mitten in einen Markt hineingefahren. Sie habe Glück, noch am Leben zu sein, "weil ich weggerannt bin", sagte die Frau. Die Bergungsarbeiten wurden nach Angaben des kenianischen Roten Kreuzes durch schwere Regenfälle behindert.