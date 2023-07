Massenkarambolage in Kenia - Mindestens 48 Tote

Bei einer Massenkarambolage in Kenia sind nach Angaben von Rettungskräften am Freitag mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen seien nach der Kollision eines Lkw mit mehreren Kleinbussen sowie Fußgängern schwerverletzt in die Krankenhäuser eingeliefert worden, sagte der örtliche Polizeichef Geoffrey Mayek am Freitagabend mit. Das Unglück ereignete sich im Bezirk Kericho, etwa 200 Kilometer nordwestlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi.