Spaniens Premier zu Beginn des EU-Ratsvorsitzes in Kiew

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez reist am Samstag zur Übernahme der turnusgemäßen EU-Ratspräsidentschaft in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit will er die fortdauernde Unterstützung der Europäischen Union für das von Russland angegriffene Land unterstreichen. Das viertgrößten EU-Land tritt für die kommenden sechs Monate die Nachfolge Schwedens an.

"Der Krieg in der Ukraine wird eine der obersten Prioritäten unserer Präsidentschaft sein", sagte Sánchez am Freitag nach der Teilnahme am EU-Gipfel in Brüssel. Man wolle "die Einheit aller Mitgliedstaaten gewährleisten". Deshalb habe er beschlossen, das Halbjahr in Kiew und mit einem Treffen mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj zu beginnen.