Mega-Umbau des Arlberg Hospiz gestoppt, Neustart für 2024/25 geplant

Millionen-Umbau musste laut Soravia-Gruppe wegen Tirols 300-Betten-Obergrenze zurück an den Start.

St. Christoph – „Bitte warten“ heißt es wohl noch länger beim traditionsreichen und weit über Tirols Grenzen hinaus bekannten Arlberg Hospiz Hotel in St. Christoph. Weil die ursprünglichen Aus- und Umbaupläne für das Luxushotel an der vom Land Tirol fixierten 300-Betten-Obergrenze gescheitert sind, musste das Projekt wieder zurück an den Start geschickt werden, sagt der bei der Wiener Immobilien- und Beteiligungsgruppe Soravia für den Bereich Hotels und Hospitality zuständige Chef Roland Paar gegenüber der TT.