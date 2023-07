Baugrund für zweiten Recyclinghof in Innsbruck-Kranebitten gesichert

Innsbruck – Zur Weißglut bringt Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi seine politischen Mitbewerber in regelmäßigen Abständen mit dem Thema „zweiter Recyclinghof“. Die Grünen machen keinen Hehl daraus, dass sie nichts von der Errichtung einer Sammelstelle im Westen der Stadt halten. Die Mehrheit im Gemeinderat sieht die Notwendigkeit allerdings seit Jahren sehr wohl gegeben.

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) haben die Botschaft sehr wohl gehört. Sie haben sich bereits vor drei Jahren eine Fläche gegenüber der Kaserne in Kranebitten gesichert, die für einen Recyclinghof-Bau geeignet wäre. An die Eigentümerin, die Österreichischen Bundesforste, entrichten sie ein jährliches Optionsentgelt in der Höhe von rund 20.000 Euro.