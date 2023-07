Nach Murenabgang auf Jerzener Straße: Straße ist wieder frei

Arzl im Pitztal – Aufgrund des starken Regens ist Freitagabend eine Mure auf die Jerzener Straße (L243) in der Pitztalklamm im Gemeindegebiet von Arzl im Pitztal niedergegangen. Nach einer vorübergehenden Sperre, die bis in den späten Samstagvormittag hinein gedauert hat, konnte diese wieder aufgehoben werden. Die Straße ist in beide Richtungen wieder frei befahrbar. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.