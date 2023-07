Amtsverbot für Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro bis 2030

Bolsonaros Anwalt wies die Vorwürfe der Generalstaatsanwaltschaft zurück. Die Debatte über das Wahlsystem dürfe in einer Demokratie kein Tabuthema sein, sagte Tarcisio Vieira de Carvalho laut einem Bericht des Fernsehsenders TV Globo. Bolsonaro habe lediglich zur Verbesserung des Wahlsystems beitragen wollen. Das Wahlsystem in Brasilien ist vollständig elektronisch und bestand im Mai vergangenen Jahres einen regelmäßig stattfindenden Sicherheitstest des Obersten Wahlgerichts.

Bolsonaro will das Urteil nun anfechten. Er werde Berufung vor dem Obersten Gericht des Landes einlegen, kündigte er bei einem Besuch der Stadt Belo Horizonte an. Die Entscheidung des Obersten Wahlgerichts bezeichnete er als "Dolchstoß in den Rücken". Der rechtsradikale Ex-Staatschef gab sich kämpferisch. "Ich bin nicht tot, wir werden weiterarbeiten", sagte er vor Journalisten. Mit dem Urteil des Wahlgerichts befinde sich das Land "auf dem Weg zur Diktatur", kritisierte er. Doch stelle das Urteil "nicht das Ende der Rechten in Brasilien" dar.