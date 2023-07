Gesetz zu Informations-Freiheit in der Warteschleife: Kaiser sieht „einige offene Fragen”

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hat seit Samstag den Vorsitz der LH-Konferenz inne. Zur diskutierten Abschaffung des Amtsgeheimnisses wolle man im laufenden Halbjahr „final in eine Entscheidungsfindung kommen", sagte Kaiser im Ö1-Journal am Samstag.

Wien – Das Informationsfreiheitsgesetz, das eine weitgehende Abschaffung des Amtsgeheimnisses bringen soll, hängt weiter in der Warteschleife. Der neue Vorsitzende der LH-Konferenz, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), sieht noch „einige offene Fragen", die „diesbezüglich noch auszuräumen" seien, wie er am Samstag in der Ö1-Reihe „ Journal zu Gast" sagte.

Kaiser will zurück an den Verhandlungstisch: „Ich glaube, dass die eine oder andere auch bei der letzten Landeshauptleutekonferenz angezogene Frage, wie ist es mit datenschutzrechtlichen Bereichen, diskutiert werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns annähern können." Er werde alles tun, dass man „vielleicht in diesem nächsten halben Jahr", in dem Kärnten den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz führt, „final in eine Entscheidungsfindung" komme.