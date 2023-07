Italiener bedrohten Mann in Seefeld mit Holzlatte und forderten Tausende Euro

Laut ersten Ermittlungen soll es sich bei den Tatverdächtigen ebenfalls um italienische Staatsbürger gehandelt haben. Sie versuchten in der Nacht auf Samstag dem Opfer in einem Lokal in Seefeld Bargeld abzuknöpfen.

Seefeld – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen Mitternacht und 2.40 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall in Seefeld. Ein 52-jähriger Italiener wurde in einem Lokal – laut APA in einem Spiellokal – von zwei Männern mehrmals dazu genötigt, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Laut Polizeibericht soll es sich dabei um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag gehandelt haben.