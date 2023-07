Versuchter Raub in Seefeld: Zwei Verdächtige in U-Haft

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei italienische Staatsbürger. Sie versuchten in der Nacht auf Samstag ihrem Opfer in einem Lokal in Seefeld unter Androhung von Gewalt Bargeld abzuknöpfen.

Seefeld – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen Mitternacht und 2.40 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall in Seefeld. Ein 52-jähriger Italiener wurde in einem Lokal – laut APA in einem Spiellokal – von zwei Männern mehrmals dazu genötigt, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Laut Polizeibericht soll es sich dabei um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag gehandelt haben.

Die beiden Täter sollen dem Opfer mehrmals Gewalt angedroht haben, die Drohungen richteten sie auch gegen seine Kinder. Der 52-Jährige verließ das Lokal gegen 3 Uhr morgens und bat einen Angestellten, ihn zu seiner Unterkunft, einem Hotel in der Nähe, zu begleiten.

Vor dem Hotel erwarteten ihn die beiden Tatverdächtigen mit einer Holzlatte in der Hand und versuchten, ihn anzugreifen. Der 52-Jährige sowie der Angestellte der Bar konnten flüchten und verständigten daraufhin die Polizei.

Im Zuge der Erhebungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den zwei Verdächtigen um einen 36- und einen 62-jährigen italienischen Staatsbürger handelte.