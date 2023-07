Fahrerflucht: Betrunkener Lkw-Fahrer ließ zwei verletzte Mädchen in Wörgl liegen

Der 43-Jährige schleuderte durch die Kollision zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren auf einem Moped in den Straßengraben. Der Lkw-Lenker beging kurz nach dem Vorfall ein zweites Mal Fahrerflucht, als er mit dem mitgeschleiften Mofa einen weiteren Pkw traf.

Wörgl, Bad Häring – Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Ein laut Polizei „erheblich alkoholisierter" Lkw-Fahrer hat in Tirol in der Nacht auf Samstag mehrere Verkehrsunfälle verursacht und Fahrerflucht begonnen. Unter anderem hatte er zwei Schwestern auf ihrem Motorfahrrad angefahren und in den Straßengraben geschleudert, wo sie verletzt liegen blieben.