Nach Explosion in Ansfelden: Rückkehr möglich, 15 Häuser weiter gesperrt

Ansfelden – Die erste Nacht nach der Rückkehr des größten Teils der Bewohner der Siedlung Freindorf in Ansfelden (Bezirk Linz-Land), die nach einer Gasexplosion Dienstagabend ihre Häuser verlassen mussten, beschrieb Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit "Ruhe pur". Auch wenn einige durchaus noch ein "mulmiges Gefühl" hätten, seien doch alle "froh, dass wieder ihr normales Leben begonnen hat", beschrieb er am Samstag der APA die Stimmung.

Rund 60 Gebäude waren am Freitag freigegeben worden, 15 bleiben wegen der Gaskonzentration noch unbewohnbar. Über das Wochenende werden weiter engmaschige Messungen durchgeführt, dazu wurden weitere Sonden ins Erdreich gesetzt. Die Ergebnisse werden am Montag Grundlage für das weitere Vorgehen sein, erläuterte der Bürgermeister. Jene gesperrten Häuser befinden sich im direkten Umkreis der Tiefenbohrung, aus der Dienstagabend das Erdgas ausströmte. Liege "der Gaswert bei Null", können auch die noch 47 evakuierten Bewohner wieder in ihre Häuser, denn weiteres Erdgas ströme nicht mehr aus, "das Bohrloch ist dicht", so Partoll weiter.

Bei einer Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe für ein Wohnhaus war es Dienstagabend in rund 90 Metern Tiefe zu einem massiven Wasseraustritt gekommen. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab und die Lage galt als stabil. Plötzlich gegen 21 Uhr kam es in einem Haus rund 100 Meter von der Bohrung entfernt zur Explosion und es begann zu brennen. Ein Bewohner wurde von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Ursache für die Explosion war Gas, das ebenfalls aus dem Bohrloch gedrungen war und sich seinen Weg an die Oberfläche gesucht hatte. In der Nacht trat immer wieder Gas aus und begann zu brennen. 65 Häuser wurden evakuiert, die rund 150 Betroffenen in Ersatzquartieren untergebracht. Später wurde vorsorglich noch eine weitere Häuserzeile geräumt. (APA)