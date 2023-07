Nach EU-Gipfel: Kickl fordert klares Nein zu „Asyl-Zwangsverteilung”

Nachdem das Treffen der EU-Spitzenvertreter ohne Einigung zur Migration auseinander ging, meldete sich die FPÖ am Samstag über eine Aussendung zu Wort.

Wien – Nachdem sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am Freitag aufgrund der Weigerung Polens und Ungarns auf keine Gipfelerklärung zur Migration einigen konnten, rückt die FPÖ am Samstag zur Unterstützung Polens und Ungarns aus. Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) seien liegend umgefallen und hätten Ungarn und Polen in ihrer Forderung unterstützen müssen, sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl laut einer Aussendung.