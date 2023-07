Zum Jahrestag: König der Niederlande bat in Rede um Entschuldigung für Sklaverei

Schätzungsweise 600.000 Menschen wurden von der niederländischen Kolonialmacht in mehr als 200 Jahren versklavt. Am Samstag hielt Willem-Alexander zum 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei in Amsterdam eine Rede – und bat um Verzeihung für das verübte Unrecht.

Amsterdam – Der König der Niederlande hat um Verzeihung für das während der Sklaverei verübte Unrecht an hunderttausenden Menschen gebeten. Seine Entschuldigung dafür als Staatsoberhaupt komme aus tiefstem Herzen und aus der Seele, sagte Willem-Alexander am Samstag bei einer Veranstaltung in Amsterdam zum 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei. „Von allen Formen der Unfreiheit ist die Sklaverei die am meisten erniedrigende und menschenunwürdige."